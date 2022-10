»Es wird einige Konsequenzen für das geben, was sie mit Russland gemacht haben«, sagte Biden in einem am Dienstagabend ausgestrahlten Interview mit Jake Tapper von CNN. Der Präsident wollte sich nicht zu seinen Optionen oder seinem Zeitplan äußern und ließ die Details absichtlich vage. »Ich werde nicht darauf eingehen, was ich in Betracht ziehen würde und was mir vorschwebt. Aber es wird Konsequenzen haben.«