Einwanderungspolitik USA wollen Migrationszentren in Kolumbien und Guatemala eröffnen

Mit diesem Katalog an Maßnahmen soll der erwartete Andrang an der Grenze zwischen Mexiko und den USA abgeschwächt werden – denn die pandemiebedingten Einschränkungen für Migrantinnen und Migranten sollen am 11. Mai aufgehoben werden. Die Biden-Regierung hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach gewarnt, dass das Ende der Restriktionen nicht bedeute, dass Menschen dann in die USA kommen könnten. Nun will sie verhindern, dass sich Tausende auf den oft gefährlichen Weg machen.