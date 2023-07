Die USA sind in dem Krieg der wichtigste Unterstützer der Ukraine und haben Kiew bereits Waffen und Munition im Milliardenwert geliefert. Die US-Nichtregierungsorganisation Arms Control Association (Vereinigung für Rüstungskontrolle) kritisierte am Donnerstag die Absicht der Regierung in Washington, der Ukraine auch Streumunition zu liefern.