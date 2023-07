In den vergangenen zehn Jahren hatten etwa syrische Regierungstruppen im Bürgerkrieg mehrfach verbotene Kampfstoffe eingesetzt. Zudem untersuchte die Organisation den mutmaßlichen Einsatz von in der Sowjet-Ära hergestelltem Nervengift etwa gegen Kremlgegner Alexej Nawalny in Russland. Aus Deutschland kamen womöglich auch Substanzen, mit denen der chemische Kampfstoff Nowitschok hergestellt werden konnte.