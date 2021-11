Wegen Menschenrechtsverletzungen USA ziehen Boykott der Olympischen Winterspiele in Betracht

Aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in China erwägt US-Präsident Biden einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking. Die Eröffnungsfeier könnte also ohne US-Delegation stattfinden.