USA zu Drohnen-Vorwürfen gegen Russland »Wir haben Videobeweise für all das«

Verteidigungsminister Russlands und der USA telefonieren wegen Drohnenabsturz

Russlands Militär warf den USA Provokation vor. In einem Telefonat mit seinem US-Kollegen am Mittwoch habe Verteidigungsminister Sergej Schoigu darauf verwiesen, dass die USA Flugraumsperrungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg nicht beachtet hätten, teilte das Ministerium in Moskau mit. Zudem hätten die USA ihre Aufklärungstätigkeiten gegenüber Russland verstärkt. Dies sei der Grund für den Vorfall. »Betont wurde, dass die Flüge strategischer US-Drohnen an der Küste der Krim provokanten Charakter haben«, hieß es in der Erklärung.