Samenbanken in den USA Das Sperma-Dilemma Schwarzer Frauen

Bei der »California Cryobank« beträgt die Wartezeit für einen gefragten weißen Spender in der Regel drei Monate, so Jaime Shamonki, der leitende medizinische Angestellte. Auf einen Schwarzen Spender warten Frauen bis zu 18 Monate. Deswegen versuchen nun einige, einen passenden Spender über andere Wege zu finden: in Facebook-Gruppen oder Apps wie »Just a Baby«. Die kostenlose App funktioniert ähnlich wie die Dating-Apps Tinder und Bumble. Nutzer können durch Profile von Menschen wischen, die sich als Leihmutter, Eizellen- oder Samenspender anbieten.