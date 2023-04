Konservative Mehrheit im Supreme Court

Der nun ausgesprochene vorläufige Aufschub soll so lange gelten, bis der fünfte Bundesberufungsgerichtshof die Berufung der Regierung gegen Kacsmaryks Anordnung eingehender prüfen kann. Diese Berufung könnte von einem anderen Gremium verhandelt werden. Gegen die Entscheidung kann noch beim Obersten US-Gerichtshof Berufung eingelegt werden. Im Supreme Court hat das konservative Lager nach mehreren Neubesetzungen während der Amtszeit von Ex-US-Präsident Donald Trump eine klare Mehrheit von sechs der neun Richter.

Kacsmaryks Entscheidung steht im Widerspruch zur Entscheidung eines anderen Bundesrichters, die ebenfalls am vergangenen Freitag erging und die FDA anordnete, den Zugang zu Mifepriston in 17 Bundesstaaten und dem District of Columbia ohne neue Einschränkungen aufrechtzuerhalten. Die US-Regierung bat den Richter in diesem Fall, seine Anordnung im Lichte der von Kacsmaryk gefällten Entscheidung zu präzisieren.