Infolge der mehrtägigen Unruhen in der ehemaligen Sowjetrepublik Usbekistan haben die Behörden erstmals konkrete Angaben zur Zahl der Toten und Verletzten gemacht. Nach amtlichen Angaben kamen bei den Ausschreitungen in der autonomen Republik Karakalpakstan seit Ende vergangener Woche mindestens 18 Menschen ums Leben. Das teilte ein Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft, Abror Mamatow, am Montag mit.