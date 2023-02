Briefkastenfirmen und »Manager«

Die Ermittler des Bundes sagten, dass die Firma 22 Jahre lang die erforderlichen Unterlagen nicht eingereicht hatte, um den Wert einiger Vermögenswerte offenzulegen, was einen Verstoß gegen das Wertpapierbörsengesetz und die Vorschriften der Behörde darstellt.

Stattdessen habe Ensign Peak mit Wissen der Kirche die Formulare über 13 von ihnen gegründete Briefkastenfirmen eingereicht. Sie ließen »Geschäftsmanager«, die meisten von ihnen bei der Kirche angestellt, die geforderten Mantelgesellschaftsanträge unterschreiben.

»Die Kirche war besorgt, dass die Offenlegung ihres Portfolios, das 2018 auf rund 32 Milliarden Dollar angewachsen war, negative Folgen haben könnte«, so die Behörde in einer Erklärung, in der sie die Anklage ankündigte.