Namen der Opfer verlesen

Neben Überlebenden, Hinterbliebenen und Helfern nahm auch Norwegens Kronprinz Haakon an der Eröffnung teil. »Ich denke beinahe jeden Tag an Sie, besonders an einem Tag wie heute«, sagte Premier Støre an Überlebende und Hinterbliebene gerichtet.

Er fügte hinzu: »Wir können den Schmerz nicht erahnen, den Sie fühlen.« Die Zeremonie endete mit dem Verlesen der Namen der Opfer, einer Schweigeminute und einem Trompetensolo. Dann wurden Rosen an der Stätte niedergelegt.