Überlebender des Anschlags von Utøya »Während Breivik mordete, kauerte ich unter einem Busch«

Bjørn Ihler freute 2011 sich auf das Utøya-Jugendkamp, auf Workshops, Fußball, Musik. Dann tötete Attentäter Breivik dort 69 Menschen, Ihler entkam nur knapp. Seitdem will er wissen: Was treibt Extremisten an? Und wie kann sich eine Gesellschaft gegen sie wappnen?