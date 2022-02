Feiertag wird ohne Namensnennung begangen Valentinstag in Saudi-Arabien: Aber bitte ohne Valentin

Wegen seines losen Bezugs zur christlichen Heiligenverehrung durfte der Valentinstag in Saudi-Arabien lange nicht gefeiert werden. Jetzt kommt der Feiertag zunehmend in Mode – nur so genannt werden darf er nicht.