In Österreich entscheidet sich möglicherweise am Sonntag, wer künftig als Staatsoberhaupt an der Spitze des Landes steht. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen hat bei der Bundespräsidentenwahl laut Umfragen jedenfalls gute Chancen auf mehr als 50 Prozent der Stimmen. Damit wäre der 78-Jährige sofort für weitere sechs Jahre gewählt. Erreicht keiner der insgesamt sieben Bewerber die absolute Mehrheit, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten.