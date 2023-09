Die französische Regierung sieht sie aber als Risiko für Jugendliche, weil sie junge Menschen an das Rauchen heranführen könnten. Premierministerin Élisabeth Borne hat am Sonntag daher angekündigt, die Wegwerf-Vapes bald zu verbieten. Das Dampfen sei zwar »kein Nikotin, aber ein Reflex und eine Geste, an die sich die Jugendlichen gewöhnen«, so Borne. Wann das Verbot in Kraft treten soll, sagte sie in ihrem Interview mit RTL Radio nicht, es soll aber offenbar Teil eines größeren Anti-Rauch-Programms der Regierung werden. Pro Jahr würden 75.000 Menschen an den Folgen von Tabakkonsum in Frankreich sterben, so Borne. »Das ist enorm.«