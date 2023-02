SPIEGEL: Spanien ist eigentlich bekannt für Chorizo und Jámon. In keinem EU-Land wird so viel Fleisch gegessen. Soll das aus Ihrer Sicht jetzt alles weg?

Fernández: Ich bin vielleicht Veganer, aber ganz sicher kein radikaler Aktivist. Mein Ansatz ist es, etwas anzubieten, das so ansprechend ist, dass man das Original nicht mehr braucht. Und ich glaube, das kommt in Spanien inzwischen auch gut an. Unsere Kultur beruht im Kern doch seit der Antike darauf, dass Menschen zusammenkommen. Wir treffen uns, wir essen mit Freunden und der Familie. Ich will niemandem das Grillen verbieten. Aber vielleicht sollten wir uns überlegen, was wir dabei essen. Wenn alles klappt, verkaufen wir bald auch fleischfreien Bacon, der sich genau so anbraten und verwenden lässt wie die tierische Version. Der echte Wandel geht aus meiner Sicht gerade erst los.