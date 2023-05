In Venedig hat sich ein Abschnitt des Canal Grande grün verfärbt. Anwohner an der bei Touristen beliebten Rialtobrücke hätten auf einen »Schleier leuchtend grüner Flüssigkeit« auf dem Wasser hingewiesen, erklärte der Regionalpräsident von Venetien, Luca Zaia, am Sonntag via Twitter. Der Lokalzeitung »La Nuova Venezia« zufolge geht die Polizei der Frage nach, ob Klimaaktivisten hinter der Verfärbung stecken.