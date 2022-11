Freigabe eingefrorener Gelder Regierung und Opposition in Venezuela vereinbaren humanitäre Zusammenarbeit

Sanktionen gegen Chevron aufgehoben

Unmittelbar nach der Verständigung zwischen Regierung und Opposition kündigte die US-Regierung an, Restriktionen gegen die US Ölfirma Chevron in Venezuela zu lockern. Das US-Finanzministerium erlaubte dem Konzern, wieder Öl aus Venezuela zu importieren. Die US-Regierung hatte die Importe im Rahmen von Sanktionen gegen das sozialistisch regierte Land verboten.

Ein hochrangiger US-Regierungsmitarbeiter sagte in einer Telefonschalte mit Journalisten, das Finanzministerium habe Chevron eine zeitlich begrenzte Erlaubnis erteilt, die dem US-Konzern die Wiederaufnahme begrenzten Rohstoffabbaus in dem südamerikanischen Land gestattet. Die US-Regierung behalte sich vor, die Lockerung jederzeit zurückzunehmen, sollte Venezuelas Staatschef Maduro nicht in gutem Glauben verhandeln oder sich nicht an Zusagen halten.