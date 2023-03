Die mexikanische Einwanderungsbehörde hat 343 Migranten, darunter 103 unbegleitete Minderjährige, in einem verlassenen Lastwagencontainer am Rand einer Autobahn gefunden. Der Behörde zufolge sei der Lkw-Anhänger Sonntagnacht im heißen Bundesstaat Veracruz an der Golfküste entdeckt worden. Die Route wird häufig von Schmugglern genutzt, um Menschen aus dem Südosten Mexikos an die US-Grenze zu bringen.