Bei den jetzigen Ermittlungen sei die 44-Jährige sei »in flagranti« erwischt worden, schrieb die Zeitung »Le Soir«. In ihrer Wohnung habe man Säcke voller Banknoten gefunden. Gegen vier der sechs Festgenommenen wurde Haftbefehl erlassen. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass Kaili darunter sei. Kaili kann maximal einen Monat in U-Haft bleiben. In dieser Zeit muss entweder ihre Immunität durch das Parlament aufgehoben werden, oder ein Prozess muss beginnen.

Sowohl ihre griechische Partei als auch die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament haben Kaili bereits ausgeschlossen. Auch von ihren Aufgaben als stellvertretende Parlamentspräsidentin hat man sie entbunden.

Wie steht Kaili zu Katar?

Anfang November reiste Kaili nach Katar – obwohl das Land den Besuch einer größeren EU-Delegation kurz zuvor verschoben hatte.

Anschließend verteidigte Kaili Katar in einer Rede im EU-Parlament. Das Land habe Fortschritte gemacht, sei Vorreiter in Sachen Arbeitsrechte. Die WM sei der Beweis dafür, »dass Sportdiplomatie einen historischen Wandel in einem Land bewirken kann«. Die katarischen Reformen hätten die arabische Welt inspiriert. Kaili beklagte sich in ihrer Rede auch über einen Generalverdacht: Jeder, der mit Katarern spreche, sagte sie, werde der Korruption verdächtigt.

Ein weiterer Vorfall sorgt nun für Schlagzeilen: Vor ein paar Tagen stimmte Kaili im Innenausschuss des EU-Parlaments über eine Erleichterung der Visa-Regeln für Katar ab. Kaili ist allerdings kein Mitglied des Ausschusses. In Ausnahmefällen ist eine Abstimmung trotzdem möglich, zum Beispiel um Parteifreunde zu vertreten.

Allerdings war Kailis Anwesenheit offenbar nicht mit der Fraktion abgesprochen. Das berichtet »ZDF heute« unter Berufung auf zwei Abgeordnete. Die Fraktion bemerkte demnach erst während der Abstimmung, dass ein Sozialdemokrat oder eine Sozialdemokratin zu viel anwesend war. Daraufhin habe ein Fraktionsmitglied nicht abgestimmt, zunächst sei man von einem Missverständnis ausgegangen. Erst hinterher sei aufgefallen, dass Kaili abgestimmt habe.

SPD-Parlamentsvize Katarina Barley sagte »ZDF heute«, Kaili habe sich »ganz nach hinten gesetzt, wo normalerweise nur Mitarbeitende sitzen – weit weg von unserer Fraktion. Man könnte auch sagen: Sie hat sich versteckt.«