Für mehr Gleichberechtigung Neuer Zusammenschluss der Staats- und Regierungschefinnen bei den Vereinten Nationen

Bei der Uno-Vollversammlung in New York haben Regierungschefinnen aus der ganzen Welt einen neuen Verband gegründet. Sie betonen, dass gerade in Krisen alle von mehr Frauen in der Politik profitieren.