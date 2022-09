Das ist das eigentliche Problem an der chilenischen Verfassungsdiskussion: Sie fällt in eine Zeit tiefer wirtschaftlicher und politischer Umbrüche. Die Lebensqualität hat sich für die meisten Chilenen in den vergangenen Jahren drastisch verschlechtert: Die Arbeitslosigkeit hat zugenommen, die Kriminalität ist explodiert, die Lebenshaltungskosten haben sich dramatisch verteuert. Das ist nicht nur eine Folge der Pandemie, die Chile hart getroffen hat.