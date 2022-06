SPIEGEL: Welche Chancen rechnen Sie Ihrer Klage aus?

Lehnert: Derzeit sind die Einzelverfahren auf einem unterschiedlichen Stand. Wir versuchen immer noch, alles voranzutreiben und hoffen, dass wir am Ende Recht bekommen. Im Zweifel gehen wir in Berufung. Aber ich muss auch zugeben, dass das Rechtssystem gerade vielleicht an seine Grenze stößt.

SPIEGEL: Inwiefern?

Lehnert: In der Logik eines deutschen Verwaltungsgerichts hat die Realität in Afghanistan nur sehr begrenzt Platz. Die individuelle Gefährdung, die von ehemaligen Ortskräften gefordert wird, lässt sich schwer nachweisen. Selbst im Fall meines Mandanten, der an den Baum gefesselt und mit dem Leben bedroht wurde, können wir am Ende nur Indizien vorlegen. Es gibt Fotos und Röntgenbilder, aber die Taliban hinterlassen keine Beweise. Solche Misshandlungen passieren einfach. Diese Willkür in Afghanistan ist ja Teil des Problems. Es ist zynisch, jemanden erst Todesgefahren auszusetzen, bevor man ihm Hilfe verspricht. Am Ende bleibt es eine politische Entscheidung, ob man diesen Menschen hilft oder sie im Stich lässt. Auch die Bundesregierung sagt, dass es hier um eine politische Entscheidung geht, wer aufgenommen wird und wer nicht. Wer diese Verantwortung für Zehntausende Menschen allerdings beansprucht, muss ihr auch gerecht werden.