Hier wird gerade der Beginn einer möglichen Vergewaltigung simuliert. Auf dem Boden liegt Kursleiterin Dominique Olfsen. Sie erklärt, wie man sich in so einer Situation wehren kann. Das Besondere: Der zweitägige Selbstverteidigungskurs in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria ist kostenlos, und er richtet sich an Frauen aus benachteiligten Stadtteilen.

Dominique Olfsen, »1441 Combat«-Kursleiterin:

»Der ›Vergewaltigungs-Selbstverteidigungskurs‹ ist für viele Frauen ein sehr, sehr sensibles Thema. Ich unterrichte Mädchen aus benachteiligten Gemeinden, und sobald es um die Verteidigung gegen eine Vergewaltigung geht, schalten sie ab, weil es so persönlich und so nah ist und für viele unangenehm. Ich versuche also als Erstes, den Mädchen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Ihnen zu zeigen, dass sie sich in einem sicheren Raum befinden.«

An dem Kurs nimmt auch Kamo Mokonyane aus einem Vorort von Pretoria teil. Ihr Vater hat sie dafür angemeldet, er macht sich große Sorgen um seine Tochter.

Malisela Mokonyane, Vater einer Teilnehmerin:

»Ich denke, wir Eltern müssen dafür sorgen, dass dieses Thema Teil der täglichen Gespräche wird, die wir untereinander und mit unseren Kindern führen, wenn wir zu Treffen in der Schule oder in unseren Gemeinden gehen. Wir bauen einbruchssichere Türen ein, aber was ist mit unseren Kindern? Ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Sicherheit als eines der Grundbedürfnisse betrachtet wird.«

Mit dabei: Waffen- und Messer-Attrappen. In dem Kurs lernt Kamo, wie sie einen Angreifer entwaffnet und jemanden wegstößt, wenn sie festgehalten wird.

Kamo Mokonyane, Teilnehmerin des Selbstverteidigungskurses:

»Dominique hat mir gesagt, dass sie nicht darauf aus ist, dass ich ohne Kratzer da rauskomme, das Ganze ist eben nicht schön. Ich werde mit Kratzern, blauen Flecken und Schmerzen aus dem Kampf gehen, aber Hauptsache, ich komme da lebend raus, das ist das Wichtigste für mich.«

Gewaltverbrechen, insbesondere geschlechtsspezifische, sind in Südafrika an der Tagesordnung. Mit 41,9 Tötungsdelikten pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat das Land die zweithöchste Mordrate der Welt, so die Weltbank. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden dem South African Police Service rund 13.000 Sexualverbrechen gemeldet – und die Dunkelziffer ist hoch.

»Viele junge Männer verstehen Gewalt als Zeichen von Männlichkeit, manchmal ist es ist das Einzige, was ihnen bleibt. Sie schlagen zu, um andere zu dominieren. Frauen sind dabei die leichtesten Gegner. Bei Gleichaltrigen verschafft ihnen das Anerkennung«, sagt Naeemah Abrahams. Sie leitet die Abteilung Gender- und Gesundheitsforschung des Medizinischen Forschungsrates von Südafrika.

Aus den »leichtesten Gegnerinnen« werden im Kurs selbstbewusste Mädchen und Frauen, die sich zu verteidigen wissen. Das kommt an.

Elzeen Ntlhare, Teilnehmerin des Selbstverteidigungskurses:

»In der Schule sagte ein Junge zu mir: ›Gib mir dein Geld‹, weil er keins hatte. Aber ich verstand nicht, warum, weil wir eigentlich alle Geld von zu Hause bekommen. Er versuchte mich zu packen, und ich sagte mir, dass ich es ihm zeigen würde. Ich wollte ihm nicht zweimal ›Nein‹ sagen. Später fragte er mich, wo ich gelernt hätte, mich zu verteidigen.«

Den Teilnehmerinnen wird »Kalah« beigebracht, eine Weiterentwicklung der israelischen Selbstverteidigungsmethode »Krav Maga«. Kursleiterin Olfsen geht es darum, die Teilnehmerinnen zu stärken.

Keletso Moloi, Teilnehmerin des Selbstverteidigungkurses:

»Es stärkt nicht nur dein Selbstvertrauen. Es gibt dir das Gefühl unabhängig zu sein, wenn man das so sagen kann. Du fühlst dich einfach als die Person, die du bist, du fühlst dich wie ein Boss, weil du weißt, dass du auf dich selbst aufpassen kannst.«

Solche Selbstverteidigungskurse findet auch Rosie Motene wichtig. Die südafrikanische Schauspielerin und Aktivistin setzt sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt und für die LGBTQ-Community ein. Sie warnt jedoch vor einer Täter-Opfer-Umkehr.

Rosie Motene, Frauenrechtsaktivistin und Schauspielerin:

»Diejenigen, die kein Vergewaltigungs-Verteidigungstraining absolviert haben und dann vergewaltigt werden - geschieht es ihnen recht, weil sie das Training nicht gemacht haben? Wir haben die Schuld immer auf das Opfer oder die Überlebende geschoben. Wir müssen anfangen, die Schuld auf die Täter und auch auf diejenigen zu übertragen, die das ermöglichen, auf die Leute, die die Täter schützen.«

Stärker werden, mehr Selbstbewusstsein gewinnen, für einen potenziellen Angriff wappnen – das kann der Selbstverteidigungskurs erreichen. Gesellschaftliche Geschlechternormen aufbrechen und ein stärkeres Intervenieren der Politik erreichen, hingegen nicht. So lange trainieren die Frauen weiter.