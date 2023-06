In Norditalien sind fünf Polizisten verhaftet worden, weil sie Festgenommene gefoltert haben sollen. Wie verschiedene italienische Medien berichten, wird den Beamten vorgeworfen, vor allem Migranten in Gewahrsam in der Stadt Verona geschlagen und beleidigt zu haben. Ihnen wird auch Körperverletzung, Urkundenfälschung, Unterlassung von Amtshandlungen, Veruntreuung und Amtsmissbrauch vorgeworfen.