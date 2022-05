»Viele Frauen, die ich in die Klinik begleite, sind ängstlich, verunsichert, panisch. Andere ziemlich selbstsicher, weil sie genau wissen, was sie wollen«, sagt Christie.

Auch sie wusste einmal, was sie wollte. Allerdings ist das so lange her, dass sie sich nicht mehr an das genaue Jahr ihrer Abtreibung erinnert. »Ich war Mitte 30 und absolut nicht in der Lage, ein Kind großzuziehen.« Damals, in den späten Siebzigern, einige Jahre nach der Roe-Entscheidung, waren Abtreibungen unkompliziert möglich. Sie habe einfach einen Termin bekommen, sagt Christie.

»Roe v. Wade« war eine der wichtigsten Entscheidungen der amerikanischen Justizgeschichte. Von der feministischen Bewegung wurde es als Meilenstein gefeiert. Frauen überlässt es selbst die Entscheidung über eine Schwangerschaft. Später garantierte das Folgeurteil »Planned Parenthood gegen Casey«, dass Abtreibungen bis zu dem Zeitpunkt legal sind, an dem der Fötus außerhalb des Mutterleibes lebensfähig ist – also in der Regel bis in die 24. Schwangerschaftswoche.