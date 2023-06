Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Die großangelegte Suchaktion nach dem Mini-U-Boot Titan im Atlantik läuft weiter auf Hochtouren. US-Medienberichten zu Folge wurden am Dienstag Klopf-Geräusche registriert. Sie könnten einen Hinweis darauf geben, wo sich die Titan befindet. David Pogue kennt das vermisste U-Boot von innen. Der CBS-Journalist war mit der Tauchkapsel bereits selbst am Wrack der Titanic.

David Pogue, Journalist:

»Bevor wir dort waren, hatten wir das U-Boot noch nie gesehen. Wir wussten nichts über das Boot. Ich wusste damals nicht, dass man das Ding mit einem Xbox-Controller steuern kann. Ich wusste nicht, dass der Ballast aus gebrauchten Konstruktionsrohren besteht. Man kommt einfach an und dann sieht man dieses Zeug. Und dann kippt die Stimmung und man macht sich ein bisschen Sorgen und fragt sich: Ist das wirklich das Niveau, über das wir hier reden?«

Das Tauchboot startete am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr Ortszeit von Neufundland aus in Richtung Titanic-Wrack, das in rund 3800 Metern Tiefe auf dem Grund des Atlantiks liegt.

Der Sauerstoff für die fünf Insassen soll für rund vier Tage reichen. Am Sonntag riss der Kontakt zum Tauchboot ab.

David Pogue, Journalist:

»Und dann bekommst du eine Führung und Stockton Rush, der Konstrukteur des U-Boots, der Geschäftsführer, erklärt dir, dass all diese Dinge, die Lichter, die Griffe und die Propeller, Teile von der Stange gekauft sind - weil sie nicht nur billig sind, sondern sich auch bewährt haben und in Massenproduktion hergestellt werden. Der Teil, der uns interessiert, ist also der Druckbehälter. Die Kapsel, in der sich die Menschen befinden, und den er zusammen mit der Nasa und der University of Washington entworfen hat und der, so sagt er, so gut wie möglich gesichert ist. Seine genauen Worte waren: Alles andere kann ausfallen. Die Lichter können ausfallen, die Propeller können stehen bleiben, aber Sie werden immer noch am Leben sein.«

Die Passagierkammer ist von außen mit Bolzen verschlossen. Von innen gibt es ohne Hilfe keine Möglichkeit, hinauszukommen. Das heißt: Auch wenn das U-Boot nicht auf dem Meeresgrund liegt, müssen die Insassen ausharren, bis sie gefunden werden.

Mike Reiss, Ehemaliger Passagier der Titan:

»Bei jeder Reise, die ich unternommen habe, bei den vier Tauchgängen, die ich mit OceanGate gemacht habe, gab es jedes Mal ein Problem mit der Kommunikation zur Wasseroberfläche. Es ist möglich, dass sie nur außer Reichweite sind, dass sie an die Oberfläche zurückgekehrt sind und einfach keinen Funkkontakt mehr haben. Ich halte das aber nicht für sehr unwahrscheinlich. Ich denke, dass sie vielleicht auf dem Meeresgrund festsitzen. Vielleicht gab es einen Bruch und Wasser ist eingedrungen. Ich bin nicht sehr optimistisch, dass sie zurückkehren.«

Bei der Suche nach der Titan kommen unterschiedliche Hilfsmittel zum Einsatz. So wirft die Küstenwache beispielsweise spezielle Bojen über dem Ozean ab. Diese sind mit Unterwassermikrofonen ausgestattet, die Schallwellen unter Wasser aufspüren können. Ob die jetzt registrierten Geräusche allerdings tatsächlich vom vermissten Mini-U-Boot kamen, war am Mittwochvormittag noch unklar.