Es gibt im Leben von Maatje Benassi ein Davor und ein Danach. Im Davor führt sie ein im besten Sinne durchschnittliches Leben als berufstätige Mutter und Ehefrau und lebt in einem Vorort in den USA. Das Danach beginnt im März 2020. Eine unbekannte Anruferin sagt ihr, im Internet kursiere ihr Name, es ginge um eine Reise nach Wuhan.

In der neuen Episode von SPIEGEL Daily erzählt SPIEGEL-Auslandsreporterin Alexandra Rojkov von ihrer Begegnung mit einer Frau, deren Leben aus den Fugen gerät, nachdem ein Blogger die falsche Behauptung verbreitet, sie habe die Coronapandemie ausgelöst. Benassi erhält Morddrohungen und wird zur Hassfigur. Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt. Bis sie und ihr Mann beginnen, sich zu wehren.

»Ich finde es beeindruckend, wie viel sie geschafft haben. Dieses ganz normale Ehepaar, die nichts vom Internet verstanden haben. Und ja, es war mühsam, ihren Ruf wieder herzustellen, aber sie sind sehr weit gekommen«.

Über diesen Podcast

