Prozess gegen rechten Verschwörungstheoretiker Alex Jones muss mindestens vier Millionen Dollar Schadensersatz zahlen

Ein Gericht im texanischen Austin hat den ultrarechten US-amerikanischen Verschwörungstheoretiker Alex Jones zur Zahlung von mindestens 4,1 Millionen US-Dollar Schmerzensgeld an die hinterbliebenen Eltern eines Opfers des Sandy-Hook-Schulmassakers verurteilt. Jones hatte in der Vergangenheit die Lüge verbreitet, der Amoklauf an der Grundschule in der Kleinstadt Newton im US-Bundesstaat Connecticut Ende 2012 sei eine Inszenierung gewesen. Die Eltern des erschossenen, damals sechsjährigen Jesse Lewis hatten den rechten Radiomoderator wegen seiner Behauptungen verklagt, sie hatten 150 Millionen Dollar als Entschädigung gefordert.