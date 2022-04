Verteidigung in der Ukraine »Jeder muss sich gegen die Besetzung wehren«

Eine 84-Jährige in Mariupol: Präsident Selenskyj appelliert an die Bevölkerung

Klare Ansage des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an die Bevölkerung: Sie solle nicht mit den einmarschierten Russen kooperieren. In seiner abendlichen Videobotschaft aus der Nacht zu Samstag sagte er: »Jeder muss sich bei jeder Gelegenheit gegen die Besetzung wehren«. All jene, die in von russischen Einheiten kontrollierten Gebieten lebten, sollten diesen »so viele Probleme wie möglich machen.«

Bild vergrößern Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während seiner Videobotschaft am Freitag Foto: Uncredited / dpa

Während die Kämpfe in der Ukraine andauern, hat die US-Regierung 40 verbündete Länder für Dienstag zu Beratungen nach Deutschland eingeladen. Dabei soll es um die Verteidigung der Ukraine gehen. Verteidigungsminister und Militärchefs aus 20 Ländern, darunter Nato-Mitglieder und weitere Staaten, hätten bereits zugesagt, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Freitag. Das Treffen auf Einladung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin soll demnach auf dem US-Stützpunkt in Ramstein stattfinden.

Diskussion über langfristige Verteidigung Laut Kirby soll bei der Gelegenheit geprüft werden, wie die Ukraine nach dem Krieg militärisch gestärkt werden könne. »Eines der Dinge, die der Minister am Dienstag in Ramstein erreichen will, ist der Beginn einer Diskussion mit gleichgesinnten Nationen über langfristige Verteidigungsbeziehungen, die die Ukraine in Zukunft brauchen wird«, sagte er.

»Es geht vor allem darum, das Militär zu modernisieren und sicherzustellen, dass es auch in Zukunft schlagkräftig und fähig ist«, sagte Kirby weiter. Dazu gehöre auch, das industrielle Potenzial der Verbündeten zu ermitteln, um herauszufinden, wie deren jeweilige Waffenhersteller die Ukraine weiterhin unterstützen können.

Das Treffen stehe nicht unter der Schirmherrschaft der Nato, betonte der Pentagon-Sprecher. Außerdem sagte er, dass es nicht unbedingt zu unmittelbaren konkreten Ergebnissen führen werde.