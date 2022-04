50 Tage nach Beginn des Ukrainekriegs hat Russland am Donnerstag düstere Warnungen an den Westen gerichtet. Kremlchef Wladimir Putin prophezeite negative Folgen eines Energieembargos gegen Russland. Sein Vorgänger Dmitri Medwedew drohte für den Fall eines Nato -Beitritts Finnlands und Schwedens mit der Stationierung von Atomwaffen im Ostseeraum. Im Kriegsgebiet konzentrierten sich die Gefechte auf die Ostukraine. In Deutschland wächst der Druck auf Kanzler Olaf Scholz ( SPD ), sich zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine durchzuringen. Der Überblick:

Im Kriegsgebiet nahmen russische Truppen die seit Wochen belagerte südukrainische Hafenstadt Mariupol noch härter in die Zange. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, russische Truppen hätten den Hafen komplett unter Kontrolle. Zudem hätten sich inzwischen 1160 ukrainische Soldaten ergeben. Mariupols Bürgermeister Wadym Bojtschenko wies dies als »Falschnachrichten« zurück und gab sich siegessicher. »Mariupol war, ist und bleibt eine ukrainische Stadt«, sagte er in der ARD .

Russland hat der Ukraine vorgeworfen, zwei Ortschaften in Grenznähe angegriffen zu haben, eine davon mit Hubschraubern. Zwei Militärhelikopter hätten mindestens sechs Luftangriffe auf Wohnhäuser in der Siedlung Klimowo in der Region Brjansk geflogen, teilte das russische Ermittlungskomitee am Donnerstag mit. Sieben Menschen seien verletzt worden.

Weltweit wird der Ukraine-Krieg aus Sicht von UN-Generalsekretär António Guterres eine Vielzahl von Krisen bei Lebensmitteln, Energie und Finanzen auslösen. »Die Auswirkungen des Krieges sind global und systemisch«, sagte Guterres in New York. Bis zu 1,7 Milliarden Menschen weltweit seien diesem »perfekten Sturm« extrem ausgesetzt.

Das sagt Kiew

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj machen sich immer mehr russische Militär-Konvois auf den Weg in den Südosten der Ukraine. Raketen-, Bomben- und Artillerieangriffe würden von den Angreifern weiter fortgesetzt, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Zusätzlich versuchten die Russen offenbar, ukrainische Bewohner in den vorübergehend besetzten Gebieten in Bezirken der Regionen Donezk und Luhansk mobil zu machen. »Sie versuchen, Einwohner der südlichen Regionen unseres Landes in ihre Reihen zu holen«, so der Präsident.

Außenminister Dmytro Kuleba versuchte derweil, nach der Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Wogen zu glätten. »Wir sind nicht an einer Verschärfung der bilateralen Beziehungen interessiert«, sagte Kuleba laut Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine am Donnerstag in Kiew. Man achte die Institution des Bundespräsidenten. Gleichwohl erwarte Kiew eine neue deutsche Ukraine-Politik, so Kuleba.