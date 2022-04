Medienberichte Viele Tote bei Angriffen auf Dörfer in Nigeria

Massenbegräbnisse in einigen Dörfern

Die Tageszeitung »New Telegraph« sprach am Dienstag von mehr als 100 Toten. Nach Angaben der Zeitung »Tribune« wurden mindestens 80 Menschen getötet und 70 weitere entführt. Zahlreiche Verletzte seien demnach in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden. In einigen Dörfern fanden am Dienstag Massenbegräbnisse statt, während Polizei und Sicherheitskräfte nach den Tätern fahndeten.