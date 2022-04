Russlands Angriffskrieg Selenskyj schlägt Austausch von festgenommenem Putin-Vertrauten gegen Kriegsgefangene vor

Der Geheimdienst der Ukraine hat den engsten Verbündeten von Kremlchef Wladimir Putin in der ukrainischen Politik, den Oligarchen Viktor Medwedtschuk, festgenommen. Das teilte der Geheimdienst SBU am Dienstag in Kiew mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte auf Facebook den Erfolg der Agenten bei einer Spezialoperation. Der SBU veröffentlichte Fotos von Medwedtschuk, die ihn mit Handschellen gefesselt in ukrainischer Uniform zeigten.

»Kein Verräter wird der Bestrafung entgehen, und er wird nach dem Gesetz der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden«, kommentierte SBU-Chef Iwan Bakanow die Festnahme am Dienstag.

Selenskyj wiederum schlug in der Nacht zu Mittwoch vor, den Festgenommenen gegen Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft auszutauschen. Medwedtschuk habe sich mit einer Uniform getarnt, also solle er nach Kriegsrecht behandelt werden. »Ich schlage der Russischen Föderation vor, ihren Jungen gegen unsere Jungen und Mädchen in russischer Gefangenschaft auszutauschen«, sagte Selenskyj in einer Videoansprache am Dienstagabend in Kiew.