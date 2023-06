Der US-Botschafter in Ungarn hat die »homophobe« und opportunistische Politik von Ministerpräsident Viktor Orbán kritisiert. »LGBTQ-Menschen werden auf der ganzen Welt angegriffen, auch in Ungarn«, sagte der Diplomat David Pressman am Freitag zum Auftakt des Pride-Monats in Budapest. »Wir glauben, dass Gewalt und homophobe Politik auf Opportunismus und nicht auf Überzeugungen zurückzuführen sind, aber sie richten trotzdem Schaden an«, erklärte der Botschafter.