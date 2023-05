Laut der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu rief zudem der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev Erdoğan an, um ihm zum Wahlsieg zu gratuliert. Die Agentur berichtet zudem von einem Glückwunschtelefonat mit dem usbekischen Präsidenten Şevket Mirziyoyev.

Autokorsos in der Hauptstadt

In Ankara füllten am frühen Abend bereits Autokorsos mit wehenden Fahnen die Straßen. Auch in Istanbul waren Hupkonzerte zu hören.