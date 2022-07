Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán verabschiedete sich in der Energiekrise zuletzt aus der EU-Solidargemeinschaft. Er ließ einen Notstand ausrufen, will ab August kein Gas mehr an andere EU-Länder liefern und gleichzeitig mehr Gas aus Russland kaufen. Und Orbán hat, wie nun öffentlich wird, im Streit mit der EU sogar den Holocaust verharmlost.