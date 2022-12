Bei einer Pressekonferenz in Budapest sagte Orbán, der Korruptionsskandal um die ehemalige Vizepräsidentin des Parlaments Eva Kaili habe die Glaubwürdigkeit der Institution infrage gestellt. »Die Ungarn würden es begrüßen, wenn das Europäische Parlament in seiner jetzigen Form aufgelöst würde«, sagte Orbán. »Inwieweit das Ansehen des Europäischen Parlaments in Ungarn beschädigt wurde, ist leicht zu beantworten: gar nicht, denn es hätte nicht geringer sein können.«