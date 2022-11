Am Sonntagabend gewann Ungarn mit 2:1 gegen Griechenland sein letztes Spiel dieses Jahres. Dabei beendete der langjährige Nationalspieler Balázs Dzsudzsák seine Karriere in der Mannschaft. In einem Video, das Orbán selbst auf Instagram postete, ist zu sehen, wie Dzsudzsák ihm ein Trikot überreicht. Dabei trägt Orbán einen Fan-Schal mit deutlich erweiterten Grenzen.