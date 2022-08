Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat in den USA zum Kampf gegen Liberale aufgerufen und diese mit Kommunisten gleichgesetzt. »Wir brauchen eine totale Verteidigung«, sagte Orbán am Donnerstag in Dallas zum Auftakt einer Konferenz Rechtskonservativer. Orbán sprach von einem »Kulturkrieg«. »Wenn jemand Zweifel hat, ob progressive Liberale und Kommunisten dasselbe sind, fragt einfach uns Ungarn (...) Sie sind das Gleiche. Also müssen wir sie wieder besiegen.« Orbán bediente sich in seiner Rede immer wieder der Kriegsrhetorik.