Wegen »inakzeptabler« Äußerungen Orbáns Ukraine bestellt ungarischen Botschafter ein

In einem Interview mit dem ungarischen Staatsradio sagte Viktor Orbán der Nachrichtenagentur AP zufolge, die Entscheidung Deutschlands, Leopard-Panzer in die Ukraine zu schicken, sei sinnbildlich für die wachsende Rolle, die westliche Länder in dem Krieg spielen.

Anstatt die Ukraine zu bewaffnen, sollte der Westen »einen Waffenstillstand und Friedensgespräche« anstreben, sagte Orbán, ohne näher darauf einzugehen, was seiner Meinung nach solche Verhandlungen für die künftige territoriale Integrität der Ukraine bedeuten würden.