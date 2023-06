Nach nur zehn Tagen im Amt ist der finnische Wirtschaftsminister Vilhelm Junnila zurückgetreten. »Für das Fortbestehen der Regierung und die Reputation Finnlands sehe ich es als unmöglich an, weiter in zufriedenstellender Weise Minister zu sein«, sagte Junnila in einem Statement seiner Partei Die Finnen. Die Rechtspopulisten sind Teil einer Vier-Parteien-Koalition, die seit dem 20. Juni die Regierung mit Ministerpräsident Petteri Orpo stellt.