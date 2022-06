In Berlin schöpfte niemand Verdacht

Aus der Senatskanzlei in Berlin erfuhr der SPIEGEL, dass die Anfrage für das Gespräch mit Klitschko am 2. Juni einging. Laut E-Mail sollte es um verschiedene Themen gehen: die künftige Zusammenarbeit der beiden Städte in den Bereichen Wirtschaft und Kultur, humanitäre Projekte in der Ukraine und die aktuelle Lage im Land. Das schien den Verantwortlichen in Berlin so schlüssig, dass sie keinerlei Verdacht schöpften und sogar zu anderen Themen Rückfragen stellten, etwa zu einem Hilfstransport nach Kiew.