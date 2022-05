Die Schweizer Bevölkerung scheint sich klar für einen Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex auszusprechen. In einer Volksabstimmung votierten am Sonntag laut Hochrechnungen 72 Prozent der teilnehmenden Stimmberechtigten für eine Beteiligung der Schweiz am finanziellen und personellen Ausbau der Behörde.