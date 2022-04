Von der Leyens Ukraine-Besuch »In einer Woche, Ursula«

Wolodymyr Selensykj:

»Frau Präsidentin, herzlich willkommen!«

Der Westen ist da. Diese Botschaft wollte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit ihrem Besuch in der Ukraine senden.

Ursula von der Leyen: »Es ist ein halbes Jahr her…«

Wolodymyr Selenskyj: »Ein halbes Jahr? Vielleicht! Ich erinnere mich nicht.«

Zunächst besuchte sie am Freitag den Ort Butscha. Dort waren nach dem Abzug russischer Truppen hunderte getötete Zivilisten gefunden worden, teilweise mit verbundenen Händen.

Ursula von der Leyen:

»Unvorstellbares ist hier passiert. Wir haben das grausame Gesicht von Putins Armee gesehen. Wir haben die Rücksichtslosigkeit und die Kaltherzigkeit gesehen, mit der sie diese Stadt besetzt hielten. Hier in Butscha wurde die Menschlichkeit zerschmettert.«

Sichtlich bewegt reiste sie anschließend weiter nach Kiew zu einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Sie versprach die Solidarität der Europäischen Union und prophezeite einen Niedergang Russlands wegen der europäischen Wirtschaftssanktionen.

Ursula von der Leyen:

»Russland wird einen wirtschaftlichen, finanziellen und technologischen Verfall erleben. Während die Ukraine einer europäischen Zukunft entgegengeht.«

Aber nicht nur neue Sanktionen kündigte sie an. Sondern stellte der Ukraine auch ein beschleunigtes Eintrittsverfahren in die Europäische Union in Aussicht.

Ursula von der Leyen:

»Es wird nicht wie üblich Jahre dauern, bis wir uns eine Meinung gebildet haben. Es wird nur eine Frage von Wochen sein, wenn wir eng zusammenarbeiten.«

»Für Sie, Wolodymyr. Das ist der Fragebogen (zum EU-Beitritt).«

Das verleitete Selensykj zu einer scherzhaften Ankündigung.

Wolodymyr Selenskyj:

»Wir werden die Fragen beantworten, Ursula, in einer Woche.«

Ganz so schnell dürfte es nicht gehen. Aber die Beziehungen zwischen der europäischen Union und der Ukraine werden enger. Am Samstag besuchte auch der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer Kiew.

Karl Nehammer:

»Meine größte Hochachtung vor der Regierung, aber auch vor den Menschen, die in der Ukraine ihr Vaterland so verteidigen.«

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Es ist ein wichtig es Signal für uns und ein Signal für ganz Europa, dass Österreich die Ukraine unterstützt.«

Es klingt durch: Der ukrainische Präsident wünscht sich noch mehr solcher Besuche mit Signalwirkung.