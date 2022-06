US-Präsident Joe Biden nannte das Urteil einen »tragischen Fehler«. Er fügte hinzu: »Es ist meiner Ansicht nach die Verwirklichung einer extremen Ideologie«. Er »werde alles in meiner Macht Stehende tun, um diesen zutiefst unamerikanischen Angriff zu bekämpfen.« Der US-Kongress müsse jetzt handeln, um in der Sache das letzte Wort zu haben. »Es ist nicht vorbei«, so Biden.