Hinaufdrückendes Grundwasser hatte den Rasen unterspült. Erst nach eingehenden Untersuchungen mit Hilfe von Magnetresonanz und Georadar konnte das folgende Spiel gegen den Weltmeister Frankreich am Freitag über die Bühne gehen. »Wir sind das einzige Land in Europa mit einer derart schlechten Infrastruktur«, klagte kein Geringerer als der Präsident des Österreichischen Fußballbunds.

Man könnte jetzt lange darüber nachdenken, was das Stadion-Desaster über die Verfasstheit und das Selbstverständnis eines Landes aussagt, das gerne oberhalb seiner Gewichtsklasse boxt. Man kann sich aber auch schlicht nochmal in Erinnerung rufen, wie HC Strache das Problem gelöst hätte: mit viel Beton. Denn der einstige Vizekanzler und Sportminister hatte in seiner Amtszeit angeregt, anstelle der maroden, aber denkmalgeschützten Happel-Arena ein »Nationalstadion« zu errichten, in dem Fußballer und Skispringer gleichermaßen ihrer Neigung nachgehen könnten. Dann fehle auf dem Schanzen-Sprungturm nur noch ein Restaurant mit Hubschrauberlandeplatz, giftete damals ein sozialdemokratischer Stadtrat im Gespräch mit dem »Standard«.