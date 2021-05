Von Paris bis Madrid Ausschreitungen bei Solidaritätskundgebungen für Palästinenser

Der Nahostkonflikt sorgte in vielen europäischen Städten für Aufruhr. In Paris fanden trotz Verbots propalästinensische Demos statt – die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. In Madrid brannten Israel-Flaggen.