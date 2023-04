Am Mittwoch will Biden nach Irland weiterreisen. In der irischen Hauptstadt Dublin ist für Donnerstag eine Rede vor dem Parlament geplant. Der US-Präsident begibt sich in Irland auch auf Spurensuche – seine Familie hat irische Wurzeln. Vorfahren des 80-Jährigen wanderten einst von Irland in die USA aus. Biden will Orte besuchen, aus denen seine Vorfahren stammten: am Mittwoch County Louth im Nordosten Irlands, und am Freitag County Mayo im Nordwesten des Landes.