Trotz unruhiger See wagten zuletzt viele Boote mit Migranten und Migrantinnen die gefährliche Überfahrt von Nordafrika in Richtung Lampedusa. Rund 20 Menschen erreichten etwa am Freitag mit ihrem Boot eigenständig die Insel, gingen dort aber an einer derart unwegsamen Bucht an Land, dass sie bis Sonntag warten mussten, ehe Bergretter über die Felsen für eine Evakuierung zu ihnen gelangten. Die Küstenwache hatte wegen der hohen Wellen keine Rettung vom Meer her durchführen können, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.