In Anbetracht verstärkter russischer Militäraktivitäten in der Region planen die USA, einen Botschafter für die Arktis zu benennen. Das berichtet unter anderem die »BBC«. Demnach sagte ein Sprecher des Außenministeriums, die Aufgabe des Sonderbotschafters bestehe darin, die US-amerikanische Politik in dem Gebiet voranzutreiben. Der Botschafter soll den bisherigen Arktis-Koordinator ersetzen und sich mit Fragen der nationalen Sicherheit, Umwelt und Entwicklung im hohen Norden befassen.